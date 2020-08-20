رئيس جامعة الجوف: إمكانات الجامعة تؤهلها للحصول على مخرجات متميزة

البلاد : متابعات

أشاد رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بما شاهده من تجهيزات وإمكانات في مجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة طبرجل، مؤكداً بأن الجامعة لديها بنية تحتية تؤهلها إلى تقديم مخرجات ذات جودة عالية وكفاءة، وتحقيق منجزات متقدمة “خصوصاً في ظل الدعم الذي نحظى به من القيادة أيدها الله، فمتى ما استثمرنا هذا الدعم سنحقق أفضل المستويات، ولايوجد شيء يمنعنا من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً..”.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة طبرجل حيث التقى أعضاء هيئة التدريس، معبّراً عن سعادته باللقاء والاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وبما شاهده في المجمعات من تجهيزات متميزة وجوانب إيجابية محفزة للتقدم والتطور نحو الأمام.

ونوه رئيس جامعة الجوف بما أنجزته الجامعة من أعمال القبول والتسجيل والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد خلال المدة الماضية، وكونها أعدت خطة متكاملة للعودة للدراسة تهدف من خلالها لسلامة الطلبة وتحقيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية عن بعد، مضيفاً “إن ما يهمنا في المقام الأول هو الطالب ويجب أن نهيئ له كافة احتياجاته دون نقصان وأن نخلق له بيئة تعليمية مثالية لضمان مخرجات ذات كفاءة عالية”، داعياً لاستثمار الإمكانات التي وفرتها الدولة في سبيل تطوير قدرات الطلبة وخدمة المجتمع والنهوض بالعملية التعليمية والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتقدمة، مشدداً على أنه لايوجد تعليم حقيقي وفاعل بدون وجود عضو هيئة تدريس متميز.

وشدد الدكتور الشايع على أهمية البحث العلمي ودوره في مجالات عدة ومنها رفع اسم الجامعة في التصنيفات المتقدمة التي نطمح لها، وفي ذات الوقت الاستمرار في خدمة المجتمع والتفاعل معه وتلبية احتياجاته المعرفية والثقافية، مؤكداً حرص رئاسة جامعة الجوف على توفير كل ما يلزم للرقي بما تقدمه الجامعة من مخرجات وخدمات، والتحول الأكاديمي والبرامجي سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتوجهات قيادتنا الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.

وحث رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس على المشاركة الإيجابية في التعامل والعمل والتحلي بالمسؤولية في تحمل أعباء العملية التعليمية، والإسهام بأفكارهم وآرائهم وخبراتهم في التطوير والجودة.

وكان رئيس الجامعة قد تفقد مجمعي كليات البنين والبنات بمحافظة طبرجل، مطلعاً على التجهيزات التقنية والفنية والإمكانات المتوفرة وأعمال الصيانة الدورية والاستعدادات اللازمة لانطلاق العام الجامعي الجديد والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تضمن استمرار العملية التعليمية عن بُعد.

واستهل د. الشايع جولته بزيارة مجمع البنين، مستمعاً لشرح من وكيل كلية العلوم والآداب بطبرجل د. طامي الشمري عن المجمع وخطط العمل الحالية والمستقبلية وجهوده في سبيل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها والعمل على استحداث برامج جديدة يتطلبها سوق العمل.

وتجول الدكتور الشايع برفقة وكلاء الجامعة في عدد من النماذج للقاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والمعامل والمختبرات وقاعة المحاضرات، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ووحدة التطوير والجودة والمعامل والمختبرات كما شاهد مكتبة المجمع التي تتضمن المراجع العلمية للمقررات الدراسية ومعامل الحاسب الآلي، والوحدات الأكاديمية المختلفة والمكتبة المركزية وعيادة الطالبات.

وفي ختام جولته، أعرب رئيس الجامعة عن شكره لعمداء ومنسوبي الجامعة في طبرجل لجهودهم في خدمة الطلبة متطلعاً لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى تطلعات القيادة وتحقيق أهداف الجامعة.

رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري ووكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي.