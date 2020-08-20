جزيرة النورس.. ملاذ الباحثين عن الهدوء

جدة ـ خالد بن مرضاح

هي جزيرة مميزة بتصميمها الجميل وطابعها العمراني والبيئي وتتربع على قطعة من البحر الأحمر شمال غرب المملكة؛ لتقابل مدينة ينبع الصناعية وجهًا لوجه وترحب معها بالزائرين الباحثين خلال موسم صيف السعودية «تنفس» عن الهدوء والإلهام والإطلالة البحرية المشوقة من مختلف الجهات.

تتمتع هذه الجزيرة بموقع فريد من نوعه قرب مشروع الواجهة البحرية الذي قامت بإنشائه الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ينبع بطول 11 كم؛ لتشكل أيقونة رائعة مليئة بالإبداع وتضاهي أجمل المناطق العالمية بجمالها وروعة تخطيطها الشاملة.

وأخذت جزيرة النورس اسمها من طائر النورس أحد الطيور البحرية المستوطنة فيها مما يدل على بيئتها الجاذبة لأنواع كثيرة من الطيور، فموقعها على ساحل البحر الأحمر وما تكتنزه من مكونات وعوامل جعلها موقعًا محببًا للطيور خاصة طيور النورس حتى أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

وتبلغ مساحة الجزيرة (232800 متر مربع) ويحيط بها شواطئ مميزة ومياه صافية يستمتع فيها محبو الغوص بمشاهدة شعابها المرجانية النادرة وممارسة رياضة الغوص أو السباحة، ناهيك عن وجود متنزهات خضراء ومناطق ترفيهية ومطاعم صممت وفق أحدث المواصفات الفنية، وعلى الرغم من حداثة الجزيرة فإنها سرعان ما اشتملت على العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المتنزهين بمختلف فئاتهم العمرية.