الكاظمي يبحث مع ترمب إعمار العراق

واشنطن – وكالات

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي، إذ يجتمع الكاظمي بترمب اليوم (الخميس)، لبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية الداخلية، إضافة إلى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

وقال مسؤولون في الوفد، إنه سيتم توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى الغاز والنفط والكهرباء، بحضور الوزراء المختصين، بينما كشفت وكالة “فرانس برس” عن تفاصيل لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني إسماعيل قاآني برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مبينة أن الأخير أبلغ قاآني بعدم رضاه عن علاقات إيران مع الميليشيات العراقية.

وقال الكاظمي لقاآني إن علاقات العراق الخارجية شأن داخلي عراقي ولن يقبل لأي دولة بالتدخل بعلاقة العراق مع الولايات المتحدة. وتابع الكاظمي وفق المصدر أن العلاقة بين بغداد وطهران يجب أن تكون دولة مقابل دولة وليس دولة مقابل ميليشيات.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران استهداف معسكرات عراقية تضم جنودا أمريكيين والمنطقة الخضراء في تحد مباشر للحكومة الجديدة التي يترأسها مصطفى الكاظمي ومحاولة للضغط باتجاه سحب القوات الأميركية من العراق.