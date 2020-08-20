أمير القصيم يطلع على مبادرة مدينة الطاقة النظيفة بالبكيرية

بريدة : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم, رئيس لجنة أهالي البكيرية المهندس علي السويلم , وأعضاء لجنة أهالي محافظة البكيرية ، وذلك لعرض مبادرة مدينة الطاقة النظيفة في المملكة.

وأشار رئيس لجنة الأهالي بالبكيرية المهندس علي السويلم إلى سعي أهالي المحافظة خلال ثلاث سنوات لتحقيق الهدف المنشود بأن تكون البكيرية مدينة الطاقة النظيفة الأولى بالمملكة ، مشيراً إلى أن تلك المبادرة ستحقق الكثير من الوظائف لأبناء وبنات المنطقة ، مفيداً أن هذه المبادرة تتكون من حديقة الابتكار ، وحاضنة ومسرعة الطاقة النظيفة ، وبناء سلسلة القيمة في الطاقة النظيفة في المدينة ، والمساهمة في تعزيز 17 برنامجاً لدعم وتحقيق هذه المبادرة تتضمن التخصص في مجال الطاقة النظيفة والأبحاث والابتكار وصناعة الخلايا الكهروضوئية والهياكل والمنشآت وغيرها في الجوانب المرتبطة بالطاقة النظيفة ، مقدماً بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته لأعمال اللجنة , واعداً ببذل الجهد لخدمة المحافظة وأهلها.

وأشاد سموّه بما شاهده واطلع عليه بخصوص مدينة الطاقة التي تتبناها لجنة أهالي محافظة البكيرية ، لتكون رقماً مميزاً في هذا الوطن المعطاء ، وأن يكون لها قصب السبق في تخريج رواد أعمال الطاقة النظيفة ، وليمكن محافظة البكيرية أن تكون مدينة رائدة في هذا المجال ، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة المحافظة وأهلها.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بعمل لجنة أهالي البكيرية في تلك الخطوة الحديثة، حاثاً على بذل الجهود للارتقاء بالمحافظة والمتابعة المستمرة لمصالح المحافظة من مشاريع ومبادرات وغيرها.