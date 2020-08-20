أمير الباحة يكرّم الجهات الحكومية والأهلية في حملة “أهلنا يستاهلون”

الباحة : واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية الداعمة والمشاركة في تنفيذ حملة “أهلنا يستاهلون”, التي وجه بها سموه لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا خلال فترة منع التجول والبالغ عددها 90 جهة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق بن محمد الشايق, ويرافقه رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة عبدالله بن محمد حجر, وعدد من الداعمين لحملة أهلنا يستاهلون .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالشايق ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إحصائيات دعم حملة أهلنا يستاهلون للمواطنين والمقيمين منذ بداية فترة منع التجول حتى عودة الحياة لطبيعتها, التي نفذها مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية مع جمعيات البر الأهلية بالمنطقة وتحت إشراف فرع الوزارة، حيث بلغ إجمالي دعم الحملة من الصندوق المجتمعي ومساهمات المؤسسات والجهات الخيرية 45 مليون ريال استفاد منه 200 ألف مواطن و 33 ألف مقيم من 20 جنسية.

وأوضح رئيس الجمعيات الأهلية بالمنطقة أن الدعم توزع على عدد من المبادرات النوعية التي شملت مبادرة “غذاؤنا واحد”, وحملة “مجتمع واع”, وتوزيع السلال الغذائية, بالإضافة إلى وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين في تنفيذ حملة أهلنا يستاهلون بلغ 2721 متطوعاً توزعوا على محافظات المنطقة كافة، كما شمل الدعم تنفيذ مبادرات صحية ومجتمعية وغيرها.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بما أنجز في حملة “أهلنا يستاهلون” من مبادرات خدمة الأهالي والمقيمين خلال فترة منع التجول، مؤكداً أن الدولة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس خلال جائحة كورونا من خدمات صحية ورعاية متكاملة لينعم المواطن والمقيم برغد العيش في هذا البلد المعطاء، مشيراً سموه إلى أن حملة أهلنا يستاهلون أتت بتوجيهات القيادة الرشيدة, وذلك لدعم من تضرر جراء هذه الجائحة وذلك للتخفيف عليهم من آثارها الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها.

من جهته أعرب المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شايق الشايق عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على راحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة وتوجيهاته السديدة التي تصب دائما في خدمة أهالي منطقة الباحة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي, والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج.