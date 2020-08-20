أجهزة حاسوب لطلاب الضمان الاجتماعي

جدة ـ ياسر يوسف

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري بأن الوزارة ستقوم بمنح الطلاب المحتاجين المسجلين في الضمان الاجتماعي أجهزة حاسب آلي بالتنسيق مع مبادرة تكافل

وفي مبادرة اجتماعية تعزز اواصل التعاون الاجتماعية بين أفراد المجتمع قامت جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة بإطلاق حملة بعنوان “5000” حاسب الالي بقيمة السهم 100 ريال لأبناء الجمعية وذلك تزامن مع إعادة الدراسة عن بعد في كافة مدارس المملكة في ظل وجود جائحة كورونا.

وقال لـ”البلاد” المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العمري ان هذه الحملة سوف تستهدف أبناء الجمعية المسجلين لديها من الاسر وأبناء الارامل والايتام حيث تنطلق الحملة مطلع الأسبوع القادم باذن الله تعالى.

وبين العمري أن الجمعية لديها العديد من المشروعات الخيرية والتي يستفيد منها أبناؤها وان هذا المشروع سوف يحقق أهدافه على المستوى البعيد في العملية التعليمية بإذن الله.