1528 حالة تعاف جديدة والإصابات 1413

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات 297315 حالة وبلغ عدد الحالات النشطة 29459 منها 1766 حالة حرجة وتسجيل (1528) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 264,487 حالة وتسجيل 31 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 3369 حالة .

وسجلت خميس مشيط 76 إصابة والدمام 68 ومكة المكرمة 65 والرياض 59 وجدة 57 وجازان 57 وحائل 55 وينبع 53 والمدينة المنورة 45 إصابة جديدة.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة عن زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3500 سرير عناية مركزة، خلال90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس.