مشاركة دولية في تحقيقات تفجير بيروت

البلاد – وكالات

باتت المشاركة الدولية في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في حكم المؤكد ، إذ أكد المبعوث الأميركي إلى بيروت ديفيد هيل أمس، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (FBI) سيصل إلى لبنان، وأن واشنطن تريد ضمان إجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف “سنحرص على حصول اللبنانيين على إجابات شفافة حول ما حصل، في المرفأ. وشدد هيل، مساعد وزير الخارجية الأميركي، على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على الحدود والمواقع الرسمية، مؤكداً أن “الولايات المتحدة لن تسمح بعودة الفوضى على حدود لبنان البرية والبحرية” في حين ذكر مصدر قضائي لبناني لـ”رويترز”، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز وجه اتهامات لـ25 شخصا، من بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة. وقالت مصادر قانونية إن المشتبه بهم سيحالون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم ، فيما أوضح مصدر قضائي إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب الانفجار.