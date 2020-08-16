الهند تطور 3 لقاحات وروسيا تبدأ الإنتاج

عواصم- وكالات

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي أن بلاده تعمل على تطوير 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، وتستعد لإنتاج كميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قدما في ذلك.

وقال مودي في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين، أمس: “لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين، إنما 3 لقاحات في الهند. وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خريطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة”.

وأضاف أن بلاده قامت بعمل جيد في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلن عن مشاريع بنية تحتية بقيمة 1.46 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتدهور.

وشدد على أن الدرس الرئيسي الذي تعلمته الهند من الوباء هو الاعتماد على الذات في التصنيع وتطوير نفسها كوجهة رئيسية لسلسلة التوريد للشركات الدولية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة تشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد “غاماليا” في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أكد أن بلاده أول دولة تصادق على لقاح مضاد للفيروس، فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع لقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه بوتن.

وجرى الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من 3 آلاف طبيب، ونشره موقع “آر بي سي” الإخباري الروسي، الجمعة.

وقال 52 في المئة من الأطباء إنهم لن يأخذوا اللقاح الجديد، أي أنهم يرفضون تطعيمهم به، وذكر 66 في المئة منهم أشاروا إلى قلة المعلومات التي تثبت فعاليته.