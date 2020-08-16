الكمامة إلزامية في وسائل النقل بالدنمارك

كوبنهاجن -وكالات

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أمس السبت إن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام اعتبارا من 22 أغسطس بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وفي منتصف أبريل نيسان، أصبحت الدنمارك واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا عندما بدا أنها تمكنت من احتواء الجائحة، لكن معدل انتشار الفيروس ارتفع فوق 1.5 في الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أوائل أبريل .

وقالت رئيسة الوزراء إن الزيادة تعني أيضا تأجيل خطط رفع القيود على حجم التجمعات العامة، مع بقاء الحد عند 100 شخص في الوقت الحالي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى إرتداء الكمامات في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها أن المعلومات الجديدة أظهرت أن الكمامات أو أقنعة الوجه يمكن أن توفر “حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا”.

وكانت المنظمة قد ذكرت سابقاً إنه لا توجد أدلة كافية تشير الى أنه يجب على الأشخاص الأصحاء ارتداء الكمامات. وذكرت المنظمة إن توجيهاتها الجديدة تستند إلى دراسات أجريت مؤخراً، وأكدت أن الأشخاص يمكن أن يكونوا معديين للغاية في الأيام القليلة قبل ظهور الأعراض عليهم وأن بعض الأشخاص يصابون بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.

وأضافت “في الأماكن التي لا يمكن ممارسة التباعد الاجتماعي، مثل وسائل النقل العام أو المتاجر ومخيمات اللاجئين، ننصح بتغطية الوجه بقناع مصنوع في المنزل لتجنب انتقال العدوى”.