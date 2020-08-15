37 ألف أسرة استفادت من «سكني» في يوليو

البلاد : متابعات

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 37,262 أسرة خلال شهر يوليو الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونياً على مدار الساعة عبر تطبيق وموقع “سكني”، بينها 10,524 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال العام الجاري إلى 224,512 أسرة، منها 75,654 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الحلول السكنية المتنوعة بإجراءات إلكترونية ميسرة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدين منذ بداية العام الجاري بلغت 45,831 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 60,114 أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 73,082 أسرة، إضافة إلى 45,485 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع “سكني”، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط

https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية التي تقدم خدمات وتسهيلات ميسرة بدءاً من استعراض تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة وإمكانية حجزها حتى تقديم خدمة المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفاد بأن البرنامج مستمر في طرح المزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، مشيراً إلى أن مشاريع “سكني” تشهد تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء، كما تم البدء في تسليم عدد من الوحدات ضمن 58 مشروعاً سكنياً في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها.

ونوه السويلم إلى أن مشاريع “سكني” تتميز بأسعارها المناسبة بين 250-750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين، فيما تتوزّع معظم المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الميّار في جدة.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض.