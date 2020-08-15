2566 حالة تعافٍ جديدة.. و1383 إصابة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الجمعة)، تسجيل 2566 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، ليصبح الإجمالي 262959 حالة، مبينة أنه تم تسجيل 1383 حالات إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 295902 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3338 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29605 والحالات الحرجة 1782 حالة.

وأوضحت أن 45% من الحالات المسجلة أمس إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، لافتةً أنه تم إجراء 66347 فحص مخبري جديد.

وبينت الصحة أنها أجرت أكثر من 4 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

ولفتت إلى أنها هيأت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات، تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تتوسع في إجراء الفحوص وإطلاق المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

وبينت الوزارة أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص، وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد على 67 ألف فحص يومياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.