2092 جولة رقابية على المنشآت الصحية بحفر الباطن

حفر الباطن : البلاد

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، من بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس الجاري، “2092”جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الصحية بالمحافظة، للتأكد من إلتزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد”COVID-19″.

وأشارت إلى أن هذه الجولات تضمنت 967 جولة على المستشفيات، و 882 على الصيدليات للتأكد من توفر المستلزمات الطبية الكمامات، والمعقمات، و 164 جولة على المجمعات العامة، و 79 جولة على المجمعات الطبية.

وأكدت الإدارة حرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.