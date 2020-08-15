نسور ناعمة تطمح لحصد الذهب

جدة – خالد بن مرضاح

في لمح البصر انطلقت اللاعبة رائعة العطاس وهي تدحرج كرة الهوكي بطريقة احترافية في ساحة التزلج وفي تلك اللحظة ارتفع هتاف زميلاتها من اللاعبات وصفقن لبراعتها في المراوغة والتحكم بالكرة في الميدان الابيض البارد.

وتعد اللاعبة العطاس واحدة من عضوات فريق “نسور جدة” للرياضات الجليدية والذي بدأ تدريباته مؤخرا بعد فترة العزل الصحي، ويسعى الفريق ” الناعم ” إلى حصد بطولات الهوكي خلال الفترة القادمة .

تقول اللاعبة العطاس إنها بدأت تزاول التزلج على الجليد منذ أن كان عمرها 13 سنة، وبمرور السنوات إستثمرت مهاراتها هذه والتحقت بفريق نسور جدة للهوكي ، وتدربت في معسكر داخلي بالمملكة كما تلقت دورة في الهوكي على الجليد في الإمارات العربية المتحدة لافتة إلى أن الفريق يهتم هذه الأيام بالتدريب ، ويطبق آليات التباعد من أجل الأستعداد للبطولات كما أن فريق نسور جدة يسعى لتطوير أداء ومهارات اللاعبات مع أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية وتنفيذ البروتوكول المعتمد من وزارة الرياضة وذلك في صالة التزلج بأحد الحدائق الترفيهية لمدة أربع ساعات يوميا ‘إستعدادا لحصد بطولات الهوكي.

وفي السياق نفسه قالت جنى بخاري إحدى لاعبات الفريق إنهاالتحقت بفريق الهوكي قبل نحو سنة ونصف لافتة إلى أنها تتمنى أن تنتشر رياضة الهوكي النسائية واعتماد منتخب نسائي سعودي ينافس في البطولات الخارجية، كما تتمنى أن تنتشر ثقافة هذه اللعبة في الذائقة الرياضية لدى المجتمع السعودي.

من جانبها أوضحت جوهرة السديري، إحدى لاعبات فريق الهوكي ، عن سعادتها بالمشاركة ضمن صفوف هذا الفريق، مشيرة إلى أن ممارسة هذه الرياضة بشكل متخصص يسهم في تطوير اللاعبات، ومؤكدة في الوقت نفسه حرصها على التدريب والوصول إلى مرحلة التمكن من تلك الرياضة، ما جعل الفريق يكثف التدريبات في الفترة الماضية.

وأضافت بقولها :نتمنى أن نمثل المملكة في البطولات الخارجية وأن تكون لدينا صالات عالمية لهذه اللعبة.

وقال مؤسس ورئيس النادي سلطان سلامة، بأن الفريق النسائي للهوكي تشكلت نواته في العام 2018 ويتم تدريب الفريق في عدد من صالات التزلج في مدينة جدة، مشيرا إلى أن الهوكي رياضة تحظى بقبول شعبي سواء من الفتيات أو الشباب المملكة، ويبلغ عدد اعضاء الفريق (70) كادرا ، وشاركنا في عدة بطولات خليجية منها بطولة الخليج للأندية وحققنا المركز الثالث، وشاركنا في بطولة الشيخ زايد في ابوظبي عام 2019 وحققنا المركز الأول، وشاركنا في بطولة الكويت المفتوحة للاندية المحترفة عام 2020، كما وصلتنا دعوة من فريق “قودن بيرغ ” السويدي بطل العالم للسيدات وشاركنا معهم في معسكر لمدة اسبوعين وقد استفادت البنات من المعسكر وطموحاتنا أن نحصل على العضوية في الاتحاد الدولي “لهوكي الجليد ” حتى نتمكن من المشاركة في البطولات العالمية.

وقال سالم الحبشي مدرب الفريق: أول مابدأت لعبة الهوكي كانت بمجهودات شخصية كل شيء على حسابنا وذلك لأننا نحب هذه اللعبة ونتمنى أن يحصد الفريق بطولات عالمية في هوكي الجليد .