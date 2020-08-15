الرياضة

يخطط الأهلي لحجز المركز الثالث بالدوري..

فيديو: اصطدام لاعب الأهلي بأحد المصورين بمباراة الفيصلي

محمد ابو الوفاaccess_time26 / ذو الحجة / 1441 هـ      15 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
لاعب الأهلي يصطدم بأحد المصورين

اصطدم لاعب وسط النادي الأهلي محمد المجحد بأحد المصورين خلال اللقاء الذي يجمع فريقه بالفيصلي.

ويقام اللقاء تحت رسم المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي كرة مشتركة عند حدود الراية الركنية، ركض المجحد للحاق بالكرة، قبل أن يبتعد خارج حدود الملعب ليصطدم بأحد المصورين.

يجري اللقاء الآن على أرضية ملعب الملك سلمان، ويشير إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 29 من الشوط الأول.

شاهد اللقطة..

محمد ابو الوفا

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