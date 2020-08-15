فيديو: اصطدام لاعب الأهلي بأحد المصورين بمباراة الفيصلي

اصطدم لاعب وسط النادي الأهلي محمد المجحد بأحد المصورين خلال اللقاء الذي يجمع فريقه بالفيصلي.

ويقام اللقاء تحت رسم المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي كرة مشتركة عند حدود الراية الركنية، ركض المجحد للحاق بالكرة، قبل أن يبتعد خارج حدود الملعب ليصطدم بأحد المصورين.

يجري اللقاء الآن على أرضية ملعب الملك سلمان، ويشير إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 29 من الشوط الأول.

شاهد اللقطة..

لقطة سقوط محمد المجحد لاعب #الأهلي وارتطامه بأحد المصورين في مواجهة #الفيصلي_الأهلي. pic.twitter.com/mHC3sYbFBK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020