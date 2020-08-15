عين حارة تجذب السياح في رجال ألمع

أبها ـ مرعي عسيري

وأنت في محافظة رجال ألمع تجد نفسك محاطا بالخضرة والقلاع القديمة والقرى الأثرية فضلا عن أعراس المطر الذي تتواصل زخاته مستقبلا السياح من جميع مناطق المملكة.

ورصدت “البلاد” خلال جولتها على عدد من القرى والبلدات التابعة لمحافظة رجال ألمع عددا من المناظر الطبيعية والمشاهد الخلابة وتحول الطبيعة إلى بساط أخضر.

وأسدل الستار يوم أمس على فعاليات صيف رجال ألمع 2020 والذي نظمته بلدية المحافظة بقرية “رجال” التراثية، وذلك بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري، ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.

وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عدد من العروض الفلكلورية الشعبية التي قدمتها فرقة رجال ألمع للفنون الشعبية على مسرح البلدية، كما تم تكريم المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهراً ونصف الشهر.

وشهد المهرجان العديد من العروض والمعارض منها: معرض العسل، ومعرض للفن التشكيلي والتصوير ، حيث أسهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة إلى الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العريق في جذب أعداد كبيرة من الزوار ؛ للاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي للمكان.

العين الحارة

ومن المواقع التي تجذب الزوار في محافظة رجال ألمع العين الحارة والتي تقع جنوب غرب قرية رجال المع، وبالتحديد على سفح جبل حجري يعرف باسم وادي المغسل حيث تعد واحدة من أهم عيون المياه الطبيعية التي يأتيها العديد من الزائرين للإستحمام في مياهها المعدنية ، كما أنها مكان مثالي للاستجمام والتنزه لما يحيطها من مساحات خضراء خلابة المنظر.

المتحف التراثي

أما متحف رجال ألمع فهو يتضمن العديد من المقتنيات والمعروضات التاريخية التي تم اكتشافها في المنطقة ، فضلا عن العملات المعدنية الأثرية التي تبرع بها وأسهمت الأمطار الغزيرة في تلطيف الأجواء فيما كانت هناك أعدادا كبيرة من الأسر المستمتعة بالأجواء الجميلة وسط زخات المطر وانهمار الشلالات وجريان الأودية خاصة بجنوب المحافظة التي شهدت كميات من المطر وحبات من البرد.