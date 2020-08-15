انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 28 نوفمبر

جدة : البلاد

أعلن نادي الصقور، اليوم السبت، أنه إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي، إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في نسخته الثالثة، في الـ28 من نوفمبر المقبل.

وأوضح نادي الصقور- في بيان- أن المهرجان الذي يعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصا من سموه الكريم على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية، خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.

وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة.

وشدد بيان نادي الصقور على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع “الإجراءات الاحترازية” الواردة في “البروتوكولات الوقائية” الصادرة عن الجهات المختصة؛ لضمان سلامة جميع المشاركين، مؤكدا أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعودي.

كما أشار بيان النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويا في ملهم (شمال الرياض) من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.