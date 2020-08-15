الجيش اليمني يحرر 4 مواقع من المليشيات الحوثية

مأرب – وكالات

دحر الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية، المليشيات الحوثية الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، في 4 مواقع وحررها من المليشيات تماماً.

وأعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، نجاح الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في تحقيق تقدم، والقضاء على تسللات لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات نجد العتق، نهم بمحافظة صنعاء، النضود بمحافظة الجوف، وكذلك جبهتي قانية في البيضاء وصرواح بغرب مأرب.

وقال العميد مجلي، وفقاً لموقع “سبتمبر” الحكومي: إن الجيش الوطني في بلاده استخدم الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق في تحقيق التقدم المحرز، مبيناً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنوداً برجال القبائل ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في القتال الدائر بتلك الجبهات.

وأشار إلى أسر عدد من عناصر الميليشيات وتدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات في الجبهات التي شهدت المواجهات، موضحاً أن الجيش اليمني أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين الإرهابيين في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة، نفذت كميناً محكماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غرب مأرب، وأسفر الكمين عن مقتل 12 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى من العناصر المتسللة بالفرار.

واستعاد الجيش اليمني عربة بي أم بي و4 أطقم قتالية وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة الميليشيات.

وبالتزامن مع المعارك، شنّ طيران تحالف دعم الشرعية عدّة غارات استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق صنعاء، وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات القتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، استمرار المعارك ضد ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن.

وأشاد بن عزيز بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة في المعركة ضد الميليشيات، مثمّناً في هذا الصدد الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات الجيش وللشعب اليمني؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.