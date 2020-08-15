الأخيره

الإطاحة بمقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال بالقصيم

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1441 هـ      15 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية ( في العقد الثالث من العمر )، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها ، مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالا ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

صحيفة البلاد

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