الدمام : البلاد

حققت المحطة التشغيلية الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام اليوم، رقماً قياسياً جديداً عبر مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة بواقع 14,674 حاوية نمطية على متن السفينة (كوسكو اكوريوس)، وفق منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية واللوجستية.

يأتي ذلك تأكيداً على مستوى الكفاءة والقدرة العالية التي يتمتع بها ميناء الملك عبدالعزيز في مختلف عملياته وخدماته المتطورة وقدراته التنافسية التي أسهمت في جذب أحدث السفن العملاقة في صناعة النقل البحري وكبرى الخطوط الملاحية العالمية.

كما تؤكد هذه الخطوة أيضاً جاذبية الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تشغيل رحلات منتظمة إضافية بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتوسيع القدرات الاستيعابية، وزيادة كميات المناولة بالموانئ السعودية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

ويُعد ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ومركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المتعاملين معه.