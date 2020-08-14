شاطئ ينبع مسرح مفتوح للسباحة والنزهات البحرية

أملج ـ سعود الجهني

حينما يقف السائح على ساحل ينبع فإنه تتكامل أمام بصره لوحة بانورامية زرقاء تتمازج فيها الخضرة مع مياه البحر، حيث تشكل الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية نقطة جذب للآلاف من الزوار والمتنزهين لموسم صيف السعودية “تنفس”، إذ باتت الواجهة البحرية مقصداً لهم للاستمتاع بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر، وقضاء أوقات عائلية رائعة في جنابتها الرحبة، فعلى امتداد 11 كم طولي تتوزع مرافق ومتنزهات الواجهة البحرية بينبع الصناعية لترضي كافة الأذواق وتراعي خصوصية العائلات، مع توفير كل سبل المتعة لكل أفراد العائلة.

إذا كنت تريد أن تعيش تجربة مثالية لرحلة استجمام خذ نفسًا عميقاً وتأمل روعة المكان بينما تمارس هواية الهوايات المائية العديدة المتوفرة في منطقة الواجهة البحرية، فقوارب النزهة على سبيل المثال متوفرة إذ تعد رحلات النزهة البحرية عبر القوارب التي تقل الأفراد والعائلات مطلب لكل الزوار والسائحين هذه الأيام.



ومن أبرز معالم الواجهة البحرية المسرح المفتوح الذي استوحيت فكرته من الحضارة الرومانية ذات الأعمدة، والمدرجات الدائرية، حيث تمت الاستفادة من الحجر البحري الخام المستخرج من البحر الأحمر، وروعي في تصميمه طابع العمارة الإسلامية، ويتسع لأعداد المستفيدين من الأنشطة التي يحتضنها هذا المسرح على مدار العام، ويشهد المسرح إقبال من الزوار الذي يحرصون على التجول في جنباته والتقاط الصور داخله.

ويتميز شاطئ الشباب وهو أحد أبرز مرافق الواجهة البحرية بأنه ملتقى ومكان رائع لفئات الشباب، ومناسب لهم لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية، وللسباحة مذاق خاص على هذا الشاطئ المفتوح، الذي يعرف بنظافة رماله بالإضافة إلى نعومتها، كما أنه يتسم بسهولة المشي عليه، والسباحة في مياهه، فيما يستطيع محبي الرياضات الأخرى من ممارسة مختلف الهوايات مثل كرة الطائرة والتنس والسلة والتي خصص لها ملاعب خاصة في الشاطئ.



وهناك العديد من المواقع المميزة على طول الواجهة البحرية بينبع الصناعية يمكن للزوار والعائلات الاسترخاء وتناول وجباتهم في الهواء الطلق وسط المسطحات الخضراء، فيما يستمتع أطفالهم بالألعاب الجديدة التي تناسب الاطفال مع أعمارهم والتي تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة للأطفال وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة، وعلى امتداد الواجهة البحرية تتوزع المجسمات الجمالية المستوحاة من البيئة البحرية وغيرها العديد من المرافق الخدمية والترفيهية والملاعب الشاطئية والممرات ذات الأرصفة الجميلة المريحة لهواة المشي والرياضة لتحقيق مفهوم الاستمتاع بالترفيه.

وتحرص الهيئة الملكية بينبع وضمن استراتيجيتها لبرنامج جودة الحياة على تطوير نمو صناعة الترفيه والسياحة لرفع الجاذبية في مدينة ينبع الصناعية والتي تشهد حركة سياحية مكثفة طوال العام لما تمتلكه من خدمات ترفيهية وسياحية تتمثل في شواطئها الجميلة وواجهاتها البحرية وبنيتها التحتية المتطورة، وخدمات وعناصر تم إضافتها لأول مرة على مستوى الواجهات البحرية مجهزة بخدمات تناسب كافة الفئات والأعمار لجعل مدينة ينبع الصناعية واجهة سياحية مميزة مستفيدة من موقعها الفريد على البحر الأحمر.