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زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 43%

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1441 هـ      14 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

صحيفة البلاد

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