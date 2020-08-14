زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض بنسبة 43%

الرياض : البلاد

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكافة القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.