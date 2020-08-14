رئاسة أمن الدولة تفتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة

على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%) و من خريجي العام الحالي 1441 هـ و لايزيد عمر المتقدم عن (20) عاماَ) و لاتقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %) ، و لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %) ، و أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي ، و يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية و أن يكون غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى و أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، علما ان مدة الدراسة (2) سنتان.