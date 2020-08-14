دعم المملكة السخي أعاد التوازن وخفف المصاب

البلاد – مها العواودة

أشاد مدير حوزة الإمام السجاد العلمية في العاصمة بيروت محمد علي الحاج العاملي، بدعم المملكة العاجل لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت والذي خفف من مصابهم، مؤكداً على الدور المهم لمملكة العطاء في الساحة اللبنانية، والتي لم تدخر جهداً في دعم لبنان وإعماره.

وقال في حديثه لـ”البلاد”: “دعم السعودية للبنان يوجد توازنا بين الدول الإقليمية، وهنا تكمن قيمة هذا الدعم العربي السخي”.

وعن سيناريوهات المشهد اللبناني في أعقاب إسقاط الشارع لحكومة دياب، يرى العاملي ضرورة أن يعي الفريق الحاكم بأنه لا يمكنه الاستفراد بالسلطة وبالقرار السياسي اللبناني، وهو ما يفرض عليه توسيع المشاركة في الحكومة، وأن عدم اكتراث الطبقة الحاكمة بمصلحة المواطن أدى إلى سقوطها بشكل كامل حيث بات أمامها تحديات كبرى، في ظل الضغوطات الداخلية المصرة على رحيل رموز الفساد، وتشكيل حكومة مستقلين حيث لم يعد المجتمع اللبناني يراهن على الأحزاب التي أنهكت لبنان بمصالحها الضيقة.

وأكد العاملي، أن “حزب الله” يضع لبنان في دوامة من الصراعات الإقليمية والدولية، لا مصلحة للبنان بها، وأن جوهر المشكلة تكمن في المشاريع الإيرانية التي يزج بها في لبنان، فلإيران أجندتها وأهدافها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة. ويرى أن الاهتمام الدولي بلبنان والضغط الجاد من قبل المجتمع الدولي على إيران، سيساهم بشكل كبير في دحر الهيمنة الإيرانية عن القرار اللبناني وبناء لبنان عربي جديد مزدهر.