بيت الصايغ يجمع الجماليات تحت سقف واحد

جدة ـ خالد بن مرضاح

يعد بيت الصائغ في المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع شمال غرب المملكة أحد البيوت الثقافية التي تقدم خدمة للفنون بمختلف فروعها، وهو أحد أهم بيوت الفن في ينبع المشتمل على فنون: الفن التشكيلي، والتصوير، والنحت،و الخط العربي، وإعداد البرامج الفنية .



ويقدم البيت الدورات التدريبية التي ترفع من قدرات الفنانين، كما يقيم المعارض الفنية بهدف جذب أنظار الفنانين بكافة اهتماماتهم إلى المنطقة التاريخية بينبع لأبراز هويتها والتعرف على الأسلوب المعيشي والمهني والحرفي ونشر ثقافة الفنون وفتح المجال لاستقطاب الكوادر وتأهيل المتدربين وتأهيلهم بالمهارات والمعارف والتعريف بفناني ينبع.

ويسعى بيت الصايغ إلى تسليط الضوء على الجوانب التراثية في ينبع بطريقة إبداعية تتناسب مع واجهة ينبع التاريخية التي تمثل مبانيها طراز البناء التقليدي الساحلي لمحافظة ينبع، وهي المركز التجاري وإلهام للمدينة وتقع في الطرف الجنوبي ذي الإطلالة المباشرة على ساحل البحر الأحمر والتي تتكون من عدد من البيوت التراثية والتي كانت سكنا لتجار ينبع وتتميز تاريخية ينبع بمبانيها الشامخة التي صنعت بها لوحات جميلة متماثلة في مشربيات وأبواب خشبية وبنيت مبانيها بحجر البحر (المنقبي) كما استخدمت جذوع النخل بالأسقف.