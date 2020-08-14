اصطدام سفينتين تركية ويونانية في شرق المتوسط

البلاد : وكالات

قال مصدر دفاعي يوناني إن اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء، خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفاً ما جرى بأنه «حادث».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة، تحت حراسة سفن حربية، لرسم خريطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز، وهي منطقة تدعي كل من تركيا واليونان خضوعها لولايتها، ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية اليوم (الجمعة).

وكانت سفينة المسح التركية «أوروتش رئيس» تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية. ويوم الأربعاء، اقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة «ليمنوس»، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية «كمال رئيس».

وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر. وفي أثناء ذلك، لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية، وأضاف: «لقد كان حادثاً، و(ليمنوس) لم يلحق بها أضرار، وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا، قبالة جزيرة كريت، صباح أمس (الخميس)».