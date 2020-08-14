إغلاق 130 محلاً تجارياً مخالفاً في جدة

جدة : البلاد

أسفرت حملات أمانة محافظة جدة وجولاتها الرقابية الميدانية في نطاق ١٩ بلدية فرعية عن إغلاق 130 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الانظمة والتعليمات البلدية .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة .

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص .

وأعرب عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ “بلدي 940” للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة .