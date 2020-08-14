إتلاف 167 كجم من اللحوم الفاسدة بمكة

مكة المكرمة : البلاد

تواصل وكالة الخدمات ممثلةً في إدارة المسالخ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية المكثفة على محلات اللحوم وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوته ، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على محلات اللحوم بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى مصادرة وإتلاف 167 كيلوجراماً من اللحوم المتنوعة مجهولة المصدر وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أضافة إلى تخزينها في ظروف غير صحيه وتظهر عليها علامات التلف والفساد وتم التخلص منها بالطرق الصحيحه المناسبة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد “قوتة” على ضرورة التزام محلات اللحوم بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من تلك المحلات في حال وجودها.