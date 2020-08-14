أهم الأفلام السينمائية الأعلى دخلاً في تاريخها

منذ طرح أول فيلم سينمائي ناطق عام 1929،أصبحت صناعة الأفلام السينمائية ليس الهدف منها المتعة والترفيه فقط ولكن احد أهم مصادر الدخل القومي للعديد من بلدان العالم، وحقق ما يقرب من 40 فيلمآ سينمائيآ ايرادات ضخمة تخطت حاجز المليار دولار منذ طرحها بدور العرض السينمائية لتصبح في قائمة الأفلام التي تحقق هذه الايرادات ، واغلب هذه الأفلام تتنوع ما بين التشويق والإثارة والخيال العلمي والرومانسية موخرآ انضم لها أفلام الجرافيك والانيميشن ، ونستعرض في هذا التقرير أبرز أهم الأفلام السينمائية التي تخطت حاجز ايراداتها المليار دولار .

مؤخرآ طرح بدور العرض السينمائي فيلم الفانتازيا “علاء الدين ” بطولة” ويل سميث _ ناعومي سكوت _ مينا مسعود ” وحقق نجاح منقطع النظير منذ طرحه بدور العرض لينضم الي قائمة الأفلام التي تخطت حاجز المليار دولار محققآ ايرادات بلغت مليارو9 مليون دولار، ويلاحقه في الانضمام لقائمة المليار دولار الفيلم الأمريكي “الجوكر” بطولة ” خواكين فينيكس _روبيرت دى نيرو _ وزازى بيتز” والفيلم أثار الجدل علي كافة الاصعدة السياسية والفنية بسبب كثرة مشاهد العنف والإكتئاب به وحقق “الجوكر” حتي الان ايرادات بلغت نحو 737.5 مليون دولار.

وعلي مدار تاريخ السينما الذي قارب من القرن ونصف ستظل الأفلام الأكثر تحقيقآ للايرادات هما وفيلم ” أفينجرز إند جيم” المعروف بــ” المنتقمون” لأخوين ” روسو” وتم طرحه في شهر ابريل لهذا العام ليتصدر قائمة الأفلام الأعلا دخلا في تاريخ السينما العالمية محققآ ايرادات بلغت 2 مليار و800 مليون دولار ليطيح بفيلم ” أفاتار” للمخرج ” جميس كاميرون ” والذي طرح عام 2009 متربعآ علي عرش قائمة الأفلام الأعلا دخلآ لمدة 10 أعوام متصلة بايرادات بلغت 2 مليار و 789 مليون دولار متقوفآ علي فيلم ” تيتانك” الذي ظل محتفظآ بالصدارة لمدة 13 عامآ منذ طرحه عام 1997محققآ ايرادات بلغت 2 مليار و187 مليون دولار .