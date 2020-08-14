أحلام مانشستر سيتي تصطدم بواقعية ليون

جدة – محمود العوضي

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي غدا السبت في دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة. وبعدما أطاح بريال مدريد من دور الـ 16، يطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق المجد الأوروبي والفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من خبرة مدربه جوسيب غوارديولا الذي يسعى أيضا إلى استعادة اللقب الذي لم يحرزه منذ سنوات.

ولكن السيتي يحتاج إلى الظهور بأفضل مستوياته إذا أراد الفوز بلقب البطولة التي تختتم في 23 أغسطس الحالي.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن توج بلقب دوري الأبطال فيما لم يحرز غوارديولا اللقب منذ فوزه بنسخة 2011.

وسبق لغوارديولا “49 عاما” الفوز باللقب في 2009 و2011 عندما كان مدربا لبرشلونة، ولكنه لم يكرر هذا النجاح خلال 3 مواسم قاد فيها بايرن ميونيخ من 2013 إلى 2016 وكذلك مع مانشستر سيتي الذي يقوده منذ 2016.

أما ليون الفرنسي فتأهل لدور الـ 8 في البطولة الحالية بعد الإطاحة بفريق يوفنتوس ونجمه الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو من دور الـ 16.

ويفتقد مانشستر سيتي حاليا جهود مهاجمه الخطير الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب الإصابة في الركبة.