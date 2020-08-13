2.9 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو

جدة : البلاد

قالت الصحة أن مركز 937 تلقى خلال شهر يوليو الماضي “2903676 ” إتصال، شملت” عدد “179267” إتصال لحجز المواعيد في المراكز الصحية، فيما بلغ عدد الإستفسارات الخاصة بفايروس كورونا”287836 ” إستفسار

كما بلغ عدد البلاغات “54932” بلاغ ، وبلغ عدد الإستشارات الطبية “898039” إستشارة “

وكانت الصحة قد أعلنت عن بدء العمل في المرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق “إشارة” وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز إتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة ” خدمة الإستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الإستشارات الطبية ”

وذلك على مدار الساعة.