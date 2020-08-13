16,000 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في جدة

جدة : البلاد

قدّمت عيادات تطمن في جدة خدماتها لما يقارب ( 16,269 ) مستفيداً، منذ انطلاق العمل في هذه العيادات حتى الآن.

وأوضحت صحة جدة أنه تم تجهيز عيادات تطمن في 6 مراكز صحية شملت ( مركز صحي غليل – الحمراء – كيلو13 – قويزة – أبحر الشمالية – الريان ) ، إضافةً إلى 8 عيادات في المستشفيات وتشمل ( مستشفى الملك فهد -مستشفى الملك عبد العزيز – مجمع الملك عبدالله – الثغر – الشرق – رابغ – الليث – أضم ).

وأشارت إلى أنه روعي التوزيع الجغرافي والسكاني لهذه العيادات لكي يستفيد منها جميع المواطنين والمقيمين

بالإضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة ممن لديهم أعراض الإصابة، وذلك دون موعد مسبق

مؤكدة أن جميع العيادات تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.