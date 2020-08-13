الأولى

منظمة التعاون الإسلامي تعتمد مساعدات طارئة للشعب اللبناني

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1441 هـ      13 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

اعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، مساعدات طارئة للشعب اللبناني.

وأكد الأمين العام أن هذه المساعدات الطارئة التي قُدمت عبر صندوق التضامن الإسلامي ، أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، تأتي تعبيرا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأشاد العثيمين بالمساعدات التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة ، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس القمة الإسلامية ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيسة مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة.

وأشار العثيمين إلى أن المساعدات الإنسانية العاجلة ، تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تضرر من انفجار مرفأ بيروت ، مؤكداً في الوقت ذاته أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *