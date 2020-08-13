مدرب برشلونة “يستفز” أنصار بايرن ميونيخ قبل موقعة الأبطال

ظهر مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني المزمع عقدها غدًا الجمعة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب “دالوز” الخاص بفريق بنفيكا المباراة سهرة الجمعة بصافرة تحكيمية من السلوفيني دامير سكومينا، الذي سبق وأن أدار مباريات بالدوري السعودي.

🎙 @QSetien: "El Bayern de Múnich es un equipo con un potencial extraordinario, pero nosotros también tenemos mucho que decir"#BarçaBayern pic.twitter.com/wRZ1LtnMBP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 13, 2020

الجزئية الأكثر إثارة للجدل في مؤتمر سيتيين كانت المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره ببايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

فقال المدرب المخضرم عن الأمر: “ليفاندوفسكي لاعب عظيم، لكنه ليس في نفس مستوى ميسي، إنه أمر واضح للجميع”.

وأضاف: “لقد أحرز ليفا 13 هدفًا بدوري الأبطال بالنسخة الحالية ولديه نسق عالي حاليًا، لكننا لدينا بالفعل ميسي ورأينا ما فعله أمام نابولي”.

Messi's goal against Napoli from all different angles. It gets better and better 🐐 pic.twitter.com/7aGLgUVrqI — Rajendra Velhe (@RajendraVelhe) August 10, 2020

وأردف مدرب النادي الكاتالوني: “بإمكان ميسي أن يساعدنا في تخطي المباراة، لكنني دائمًا اؤمن بقوة الفريق الجماعية”.

“باستطاعته تسجيل أهداف بمجهود فردي، لكن من دون مساعدة زملائه في الفريق سيكون تأثيره أقل”.

ويعول برشلونة لإنقاذ موسمه على حصد دوري أبطال أوروبا لتفادي الخروج بموسم صفري للمرة الأولى منذ عقود.

بعد أن ودّع منافسات كأس إسبانيا من ربع النهائي أمام أتلتك بلباو، ثم فقدان لقب الدوري لفائدة ريال مدريد.

طالع أيضًا..



أوزيل يحسم مستقبله مع أرسنال

رونالدو يقرع أبواب الرحيل عن يوفنتوس

أولى ضحايا بيرلو بعد توليه تدريب يوفنتوس

لاعب برشلونة يعلن إصابته بفيروس كورونا!

ناجلزمان يفسر سبب رفضه تدريب ريال مدريد

وكيل أعمال رونالدو يعرض خدماته على برشلونة

صفقتان “ناريتان” لريال مدريد في الموسم الجديد

موقف ميسي النهائي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

قرار “استثنائي” من الاتحاد الأوروبي لبرشلونة في الأبطال