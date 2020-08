مدرب برشلونة “يستفز” أنصار بايرن ميونيخ قبل موقعة الأبطال

ظهر مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني المزمع عقدها غدًا الجمعة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب “دالوز” الخاص بفريق بنفيكا المباراة سهرة الجمعة بصافرة تحكيمية من السلوفيني دامير سكومينا، الذي سبق وأن أدار مباريات بالدوري السعودي.

الجزئية الأكثر إثارة للجدل في مؤتمر سيتيين كانت المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره ببايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

فقال المدرب المخضرم عن الأمر: “ليفاندوفسكي لاعب عظيم، لكنه ليس في نفس مستوى ميسي، إنه أمر واضح للجميع”.

وأضاف: “لقد أحرز ليفا 13 هدفًا بدوري الأبطال بالنسخة الحالية ولديه نسق عالي حاليًا، لكننا لدينا بالفعل ميسي ورأينا ما فعله أمام نابولي”.

Messi's goal against Napoli from all different angles. It gets better and better 🐐 pic.twitter.com/7aGLgUVrqI

