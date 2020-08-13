الرياضة

برشلونة وبايرن ميونيخ في مباراة تكسير العظام..

مدرب برشلونة “يستفز” أنصار بايرن ميونيخ قبل موقعة الأبطال

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ذو الحجة / 1441 هـ      13 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
مدرب برشلونة يمتدح ميسي

ظهر مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ الألماني المزمع عقدها غدًا الجمعة لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب “دالوز” الخاص بفريق بنفيكا المباراة سهرة الجمعة بصافرة تحكيمية من السلوفيني دامير سكومينا، الذي سبق وأن أدار مباريات بالدوري السعودي.

الجزئية الأكثر إثارة للجدل في مؤتمر سيتيين كانت المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره ببايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

فقال المدرب المخضرم عن الأمر: “ليفاندوفسكي لاعب عظيم، لكنه ليس في نفس مستوى ميسي، إنه أمر واضح للجميع”.

وأضاف: “لقد أحرز ليفا 13 هدفًا بدوري الأبطال بالنسخة الحالية ولديه نسق عالي حاليًا، لكننا لدينا بالفعل ميسي ورأينا ما فعله أمام نابولي”.

وأردف مدرب النادي الكاتالوني: “بإمكان ميسي أن يساعدنا في تخطي المباراة، لكنني دائمًا اؤمن بقوة الفريق الجماعية”.

“باستطاعته تسجيل أهداف بمجهود فردي، لكن من دون مساعدة زملائه في الفريق سيكون تأثيره أقل”.

ويعول برشلونة لإنقاذ موسمه على حصد دوري أبطال أوروبا لتفادي الخروج بموسم صفري للمرة الأولى منذ عقود.

بعد أن ودّع منافسات كأس إسبانيا من ربع النهائي أمام أتلتك بلباو، ثم فقدان لقب الدوري لفائدة ريال مدريد.

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محمد ابو الوفا

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