عصير الكرز عقار طبي لعدة أمراض..لن تتوقف عن تناوله!

كشف تقرير طبي تم نشره في صحيفة دايلي ميل البريطانية، أن عصير الكرز يعادل فائدة العقاقير الطبية ومصدرا رئيسا لتجنب مخاطر السكتات الدماغية بنسبة 38% وأمراض القلب بنسبة 23%.
وبحسب التقرير الطبي ، أشار العلماء أن عصير الكرز يخفض ضغط الدم المرتفع، حيث انخفض ضغط دم الأشخاص الذي يتناولون 60 ملل من عصير الكرز المركز المذاب بالماء بنحو 7% خلال 3 ساعات، وذلك وفقا لما ذكره علماء بجامعة نورثومبريا.
كما وجد العلماء أن عصير الكرز يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ، كما يساعد على انتعاش العضلات والنبضات العصبية والهضم وضبط معدل ضربات القلب وتوازن درجة الحموضة.
ويقلل عصير الكرز من هشاشة العظام ويقلل من التهابات المفاصل والعظام، كما أنه يعزز جهاز المناعة لاحتوائه على مركبات الفلافونويد.
ويساهم الكرز في ضبط عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وله قدرة هائلة في لانقاص الدهون خصوصا تلك التي في البطن، ويحتوي الكرز على ممادة “الميلاتونين” التي تساعد على النوم بشكل أفضل فيمكن استخدامها كبديل لأدوية النوم والأرق.
ويعد الكرز أيضا مضاد قوي للأورام السرطانية مثل أورام القولون وسرطان الكبد والرئة والثدي لاحتوائه على عنصر الكيرستين وحمض اليلاغيتش مما يساعد على تدمير الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.