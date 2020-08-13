تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

مكة المكرمة : البلاد

بدأت وكالة التشييد و الصيانة ممثلة في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن أمانة العاصمة بدأت تركيب لوحات المسميات الجديده بأحياء العاصمة، وذلك بعدما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية و القروية.

وأشار إلى بدء تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها، والعمل جارٍ على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.