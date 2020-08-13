بخاخ أنف للوقاية من كورونا بدل الكمامة

البلاد : وكالات

ابتكر علماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأسبوع الحالي بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا قبل أن يتمكّن من الدخول إلى الخلايا المبطّنة للرئتين والممرات الهوائية.

ويستخدم البخاخ “AeroNabs” مرّة واحدة يوميّاً على شكل رذاذ للأنف أو جهاز استنشاق.

وأكد العلماء فعالية البخاخ في الحماية الأخرى القابلة للارتداء مثل الكمامات، وأشاروا إلى أنّ البخاخ

هو جزء من معدّات الحماية الشخصيّة التي يمكن أن تكون بمثابة حلّ مؤقّت إلى حين توافر اللقاحات كحلّ دائم لفيروس كوفيد 19.

وقال فريق البحث إنّه تمّ بالفعل الاتفاق مع شركاء تجاريين لتكثيف الاختبارات السريرية والبدء في تصنيع البخاخ.

وقال العلماء إنّ البخاخ AeroNabs سيتوافر كدواء غير مكلف من دون وصفة طبّيّة للمساعدة في منع العدوى.