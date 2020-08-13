أخبار سريعة

أمير الرياض يستقبل سفير البوسنة والهرسك

الرياض- البلاد

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهد بريستريتش الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.وتمنى سموه التوفيق والنجاح له، مثمناً جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.

أمير الشرقية يؤكد تأهيل النزلاء وأسرهم

الدمام – البلاد

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة عبدالله بن محمد آل سليمان، والمدير التنفيذي الدكتور يوسف الراشد.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ،حفظهما الله، برعاية وتطوير قدرات النزلاء، وسد احتياجاتهم الرئيسية، وتأهيل النزلاء وتمكينهم ليعودوا عناصر فاعلة في المجتمع، عبر منظومة برامج تنموية تسهم في وضع قدرات النزيل على الطريق الصحيح.

وأكد سموه أهمية انطلاق البرامج المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم من دراسة واقع احتياجهم، والانطلاق من إطار الرعاية إلى التنمية، والسعي لتعميق أثر البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة، بما يواكب التطلعات المرسومة للجنة والقطاع غير الربحي.

إنشاء إدارة قانونية بإمارة القصيم

بريدة – البلاد

أصدر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس قراراً بإنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان إمارة المنطقة.

وأكد سموه على أن إنشاء الإدارة العامة للشؤون القانونية يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، من خلال تحقيق كل جانب مرتبط بالقانون ووفق كوادر متخصصة وكفاءات عالية، ستسهم بإذن الله إلى تحقيق تطلعات القيادة كافة ـ أيدها الله ـ مبيناً أن تلك الخطوة تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.

دعم الأسر المنتجة بالباحة

الباحة – البلاد

رعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة ومركز بناء الأسر المنتجة “جنى” .

ووقع الاتفاقية عن الأمانة أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ، وعن مركز جنى الرئيس التنفيذي للمركز محمود الشامي.

واستمع سموه إلى شرح من الشامي عن الاتفاقية التي تهدف إلى توفير اكشاك للأسر المنتجة واستبدال البيع العشوائي لتكون بشكل حضاري ومنظم تضمن الاحترافية والجودة في العمل، مشيراً إلى أن المركز متخصص في دعم الأسر المنتجة حيث يتم منح قروض لهم وبأقساط ميسرة، حيث بلغ اجمالي القروض التي قدمها المركز للأسر المنتجة منذ تأسيسه نحو مليار وأربعمائة مليون ريال، استفاد منها ١٦٥ ألف سيدة بنسبة سداد وصلت ٩٩٪.

أمير الجوف يتفقد مشاريع دومة الجندل

سكاكا – البلاد

تفقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس، المشاريع الخدمية والصحية والسياحية بمحافظة دومة الجندل.

وشملت الجولة قاعة المؤتمرات والمناسبات ووافق سموه على تسميتها مركز الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للمؤتمرات ، كما شملت متحف الجوف الإقليمي، وتطوير وتوسعة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المحافظة وممشى طريق الملك عبدالعزيز ومشروع إنشاء طريق الستين. من حهة أخرى استقبل سموه بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي الدكتور يوسف بن صالح العمري وأعضاء فريق الجمعية بالمنطقة(دوائي) .

إنجازات المحكمة العامة بجازان

جازان – البلاد

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه أمس رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن عيسى الشماخي وعددا من القضاة بالمنطقة مطلعًا على خطط العمل الخاص بإنجازات المحكمة العامة خلال جائحة كورونا والطرق والآليات التي اتخذتها للتعامل عن بعد كما استمع إلى شرح مفصل من رئيس المحكمة حول سير عملها والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين فيها معرباً عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل المحكمة ، منوها بما يجري تقديمه من أعمال وخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن.