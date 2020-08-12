تشكيليون يترجمون معالم الجبيل بالألوان

الجبيل ـ البلاد

تعد الحركة الفنية والحرفية في محافظة الجبيل أحد أهم الخيارات الجاذبة والمحفزة للنشاط السياحي في المملكة، حيث تشهد حراكا لافتا وإرثا تاريخيا ارتبط بروافد وفنون تشكيلية متنوعة مستوحاة من بيئة المنطقة الشرقية المعروفة بجارة سواحل الخليج العربي. ووسط هذا الحِراك برز الفنان التشكيلي محمد البوعينين الذي تحاكي أعماله تاريخ الفنون وجمال بيئة الجبيل من خلال ريشته التي امتزجت بألوان الرسم لتظهر معالم الحارات القديمة في الجبيل، وتتحول أعماله إلى متحفٍ مصغر يبرز من خلالها المواقع الأثرية والتاريخية مثل : برج طوية، وموقع الجمرك القديم، والفرضة والجبل، علاوة على أعمال أخرى عن مغامرات الصيادين، والطراز المعماري الذي اشتهرت به الجبيل.