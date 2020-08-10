1599 حالة تعافٍ جديدة.. و1428 إصابة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 252039 حالة، مؤكدة تسجيل 1428 حالات إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة.

وقالت “الصحة”، إنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة، كاشفة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484، والحرجة 1816 حالة.

وتصدرت مكة المكرمة المدن الأعلى إصابة بواقع 125 حالة، تلتها الرياض بـ106 حالات، والهفوف 68، وجازان 59، وجدة 57، والمدينة المنورة 50، وبريدة 45، والدمام 45، وحائل 43 حالة، وبقية المدن أقل من 40 حالة لكل مدينة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: “لا نزال نرصد نزولاً عدد الحالات الحرجة، بنسبة 5.5%. بعد مرحلة الاستقرار التي وصلنا لها قبل بضعة أسابيع، نرصد انخفاض منحنى تسجيل الحالات، إلا أن هنالك ارتفاعاً طفيفاً”. وأضاف “لا توجد بؤر انتشار لـفيروس كورونا بسبب الالتزام بالبروتوكولات الوقائية”.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا. كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.