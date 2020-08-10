100 ألف وفاة في البرازيل

عواصم- وكالات

لم يرحم فيروس كورونا المستجد (العدو الخفي) دول العالم وضرب بقوة في مختلف البلدان، ليقترب من حاجز الـ20 مليون إصابة في أكثر من 210 دول، تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطت حاجز الـ5 ملايين إصابة، تلتها البرازيل بتسجيلها أمس رسمياً ما يفوق 3 ملايين إصابة، بينما تجاوزت الهند أكثر من مليوني إصابة، لتكون الدول الثلاث الأكثر من حيث عدد الإصابات العالمية، وتزيد متاعب سكانها يوماً بعد آخر في ظل التفشي الكبير للفيروس المستجد.

وتصدرت أمريكا قائمة الوفيات بواقع 165 ألف وفاة، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ما يزيد عن 100 ألف وفاة، واستمرت المكسيك في المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى أكثر من 52 ألف وفاة، تلتها بريطانيا بما يزيد عن 46 حالة وفاة، بعدها الهند بـ43 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ35 ألف وفاة، وفرنسا 30324 حالة، وإسبانيا 28503 وفيات.

ويتأزم الوضع في الهند يومياً، إذ سجلت 861 حالة وفاة بالإضافة إلى 64399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية التي بينت أن إجمالي الإصابات 2153010 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1480884 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

وسجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 77 حالة وفاة، و5189 إصابة جديدة، وفقا لوزارة الصحة، التي أشارت إلى أنه تسجيل 3215 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 693422 حالة، فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 555 مقابل 1122 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 215891 حالة.

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9196. وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات. وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة. إلى ذلك، سجلت الكويت 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد وأربع حالات وفاة، موضحة أن عدد المصابين ارتفع إلى 71713 حالة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 478 وفاة، فيما تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الـ30 في كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها. وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع حصيلة الإصابات إلى 14,598 حالة.