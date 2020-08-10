“علم” تستحوذ على كامل أسهم “تبادل” من صندوق الاستثمارات

الرياض – البلاد

وقعت شركة العلم لأمن المعلومات “عِلم”، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل” من صندوق الاستثمارات العامة، إذ يخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية ، وبإتمام الصفقة، ستصبح “تبادل” شركة مملوكة بالكامل لشركة “عِلم”، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة “تبادل” إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها.

وقال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة:” أن الصندوق كمستثمر نشط؛ يلتزم بتعزيز نمو شركات محفظته عبر تطوير شراكات وفرص فيما بينها، وذلك بهدف جعلها شركات وطنية ريادية تسهم بإيجاد الأثر الاقتصادي الإيجابي، ولذا ستثمر هذه الصفقة عبر دمج سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية إلى تأسيس منظومة استراتيجية تقنية متكاملة، تنسجم مع أهداف برنامج الصندوق لدعم جهود التحول الرقمي والبنية التقنية التحتية في المملكة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 “.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبد الرحمن الجضعي، أن الصفقة تمثل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وسنتمكن من خلالها إلى استمرار نمو منتجاتنا وحلولنا الرقمية المتخصصة لقطاعي النقل والمالية، وستثمر الشراكة بين “عِلم” و”تبادل” إلى إنشاء كيان متكامل يلبي جميع احتياجات القطاع اللوجستي، ومتطلبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـشركة “تبادل” المهندس عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي: إن استكمال صفقة الاستحواذ ستسهم في زيادة نمو خدماتنا والوصول بحلولنا لشرائح جديدة من العملاء، مفيداً أن الصفقة ستحمل في طياتها تطورًا لافتًا بما يخدم قطاعات الجمارك والموانئ والمطارات ويسهم في تطوير المجالات اللوجستية.