روسيا تسجل أول لقاح معتمد بعد يومين

موسكو – وكالات

فجرت روسيا مفاجأة كبرى بإعلانها الانتهاء من التجارب على أول لقاح معتمد لوقف هجمات فيروس كورونا المستجد على البشر، والموافقة عليه، مبينة أنه سيتم تسجيل اللقاح بعد غد الأربعاء (12 أغسطس)، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم.

وتواصل شركات الأدوية الأخرى بعدد من دول العالم سباقها مع الزمن لإنهاء تجاربها على اللقاحات المحتملة، فمنها من أثبت فاعليته في تجارب على الحيوانات، مما يمنحه القدرة على انتقاله للتجارب البشرية، ومنها مازال يحبو فى المراحل الأولى. ولكن وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية هناك 6 لقاحات تقترب من النجاح.

في السياق ذاته، كشفت المؤسسة التابعة للملياردير البرازيلي جورجي ليمان، عزمها التعاون مع مستثمرين آخرين، لتمويل مشروع يتمثل ببناء مصنع لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وطبقا للبيان الصادر عن مؤسسة ليمان، سيجري تخصيص 18 مليون دولار لبناء المصنع الذي سيعمل على إنتاج لقاح “أسترا زينيكا”، بينما ذكرت وسائل إعلام عالمية أن المصنع سيكون قادرا على إنتاج قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح شهريا، وذلك ابتداء من العام المقبل.