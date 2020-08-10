بدر بن سلطان يتابع مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر بطول 2.5 كم

جدة : البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مشروعات أمانة جدة الجاري تنفيذها ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة، وذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر, الذي يضم 10 مرافق تقام على مساحة 2,5 كلم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خُضْرا وزراعة أشجار متنوعة، وشاطئا رمليا للسباحة, ومناطق ألعاب ونوافير، بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وتنفيذ مشروعات خدمية بعناصر ذكية.

كما اطلع سموه على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف متر مربع تحوي منطقة ألعاب أطفال على مساحة تصل إلى 8 ألاف متر مربع ومسطحات خضراء ومرافق رياضية وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل, علاوة على زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع مشروعات تطوير الطرقات بالمدينة، إضافة للمواقع المخصصة لرياضة المشي ومشروعات الساحات البلدية التي تهدف لخلق مسطحات خضراء ومناطق ترفيهية مفتوحة لخدمة السكان، كذلك تطوير مداخل مدينة جدة بجانب تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.