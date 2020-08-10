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انفجار قوي يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1441 هـ      10 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، أدى لتدمير عدة منازل .

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قالت خدمة الإطفاء في بالتيمور، إنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

وقال رجال الإنقاذ إن الانهيار الناتج عن الانفجار أثار إنذارًا من الدرجة الثانية .

فيما يواصل رجال الطوارئ والعاملين بالإسعاف والكهرباء والغاز العمل على معالجة الموقف وانتشال المحاصرين.

صحيفة البلاد

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