انفجار قوي يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل

واشنطن : وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، أدى لتدمير عدة منازل .

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، قالت خدمة الإطفاء في بالتيمور، إنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

— UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020