“الزكاة والدخل” تحصد شهادتي “أيزو”

الرياض- البلاد

تَوَّجت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تميزها المؤسسي في ضمان الجودة وخدمة المكلفين بشهادتيْن من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادتا (ISO 9001 : 2015) و(ISO 10002 : 2018)، وذلك بعد أن حققت بنجاح المتطلبات المرتبطة بمنح الشهادتين.

وبهذه المناسبة أكد محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي التزام الهيئة بدورها في توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة، بما يساعدهم في الالتزام بواجباتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها”.

وتُعد شهادة (ISO 9001 : 2015) المواصفة الدولية الأكثر شهرة لبناء أنظمة إدارة الجودة، مما يعكس جودة أعمال الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديم خدمات مميزة وذات جودة عالية للمكلفين، ويُمَكنها من مواءمة توجهاتها الإستراتيجية مع نظام الإدارة المطبَّق، بهدف التحسين المستمر للأداء المؤسسي.