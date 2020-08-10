أمير تبوك يلتقي أول سيدة تشغل أمين مجلس منطقة على مستوى المملكة

تبوك : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، رئيس مجلس المنطقة, في مكتبه بالإمارة اليوم، الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتكليفها أمينا عاماً لمجلس المنطقة وذلك بناءً على ما رفعه سمو أمير منطقة تبوك .

وهنأ سموه الدكتورة خلود الخميس على هذه الثقة كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة, متمنياً لها دوام التوفيق في عملها الجديد .

وأكد سموه على دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهه مشرفة لبلادها، مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها المجلس في جميع المجالات التنموية والاجتماعية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .

وأعربت الدكتورة خلود الخميس عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته التي سوف تكون نبراساً لها في عملها الجديد.