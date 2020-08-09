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وزير الخارجية يشدد على أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب انفجار مرفأ بيروت

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1441 هـ       9 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع بـ«مرفأ بيروت».

وتقدم الوزير خلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني» ، بأحر التعازي، وأصدق المواساة للشعب اللبناني الشقيق على الكارثة الأليمة التي حدثت في مرفأ بيروت».

وأضاف: المملكة كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق».

وتابع: نقف مع لبنان الشقيق، ونؤكد أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع.

صحيفة البلاد

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