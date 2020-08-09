فيريرا : جاهزون لمواجهة الهلال

الدمام- البلاد

وصف المدير الفني للفريق الأول بنادي الفتح السيد يانييك فيريرا تحضيراته لمواجهة الهلال بالقصيرة نظرًا للمدة التي تفصل بين المباريات، مؤكدًا استعداد الفريق بكامل طاقته لخوض المباراة وتحقيق مستوى جيد.

وأشار “فيريرا” إلى أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة نظرًا لتحقيق الفوز في المباراة السابقة أمام الفيحاء، ونأمل أن ينعكس ذلك على الأداء خلال المباراة المقبلة.

وتابع المدير الفني للفريق: ”مع المباريات المتعاقبة نقوم بعمل التبديلات بشكل أكبر لاختبار جاهزية لاعبينا، خاصة مع فترة توقف الدوري بسبب كورونا التي استمرت لـ 4 أشهر وتلك الأجواء الحارة التي نعيشها.

ويرى “فيريرا” أن وضع الشخص المناسب في مكانه المناسب هو أهم ما يميز تشكيلة أي فريق، دون النظر لوجود مهاجم أو عدم وجوده، هناك مباريات فزنا بها رغم عدم وجود مهاجم بالتشكيلة، وهناك مباريات أخرى وضعنا مهاجم ولم يحالفنا الفوز فيها وهذا أكبر دليل على ضرورة معرفة نقاط قوة الفريق ووضع اللاعبين في مكانهم الصحيح لتحقيق أعلى استفادة خلال المباراة.