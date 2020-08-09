فيديو: أهداف مباراة برشلونة ونابولي (3-1)

حسم برشلونة تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إثر فوزه على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لواحد سهرة السبت.

وتألق ميسي (33 عامًا) بتسجيله هدفًا رائعًا، ليقود فريقه إلى مصاف الثمانية الكبار، الذين سيتبارون في مدينة لشبونة البرتغالية.

وافتتح كليمنت لينجليه التسجيل مبكرًا بالدقيقة العاشرة من رأسية متقنة، قبل أن يضاعف ميسي النتيجة بالدقيقة 23 من مهارة فردية.

وعاد النجم الأرجنتيني ليتسبب في ركلة جزاء أواخر الشوط الأول، انبرى له زميله لويس سواريز مودعًا إياها في الشباك.

بينما سجل هدف نابولي الوحيد، لورينزو إنيسيني، من علامة الجزاء في آخر أنفاس الشوط الأول.

شاهد الأهداف..



اهداف لقاء || برشلونه 3-1 نابولي || pic.twitter.com/22X8UErP2Z — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) August 8, 2020